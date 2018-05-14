США хотят опередить Россию в нефтянке

Новый прогноз ОПЕК поддержал нефтяные котировки: Brent росла до 77,25 доллара за баррель, WTI — до 70,75 доллара за баррель. Согласно новой оценке организации, прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2018 года повышен до 1,65 миллиона. Вместе с тем, повышены прогнозы по добыче нефти в США до 10,46 миллиона баррелей в сутки и России — до 11,04 миллиона баррелей в сутки.

Несмотря на новое повышение прогноза взрывного роста цен на нефтяное сырье ждать не стоит, для этого нет соответствующих фундаментальных причин, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Рост цен в последние недели связан больше с геополитической неопределенностью в Иране , которая в какой-то момент разъяснится. Что же касается лидерства на нефтяном рынке, то пока России бояться нечего, но лучше внимательно следить за действиями нефтяников из США.

Резкого роста не будет

Андрей Кочетков. Текущий рост цен на нефть во многом связан с политическими условиями: США вышли из ядерной сделки, что грозит новыми санкциями против Ирана, говорит аналитик "Открытие Брокер"

"Ожидается, что из-за этого иранские поставки на мировой рынок могут сократиться. Меж тем, глобальный рынок уже близок к дефициту, хотя природа его все еще искусственная. Также продолжается рост спроса", — перечисляет аналитик.

При этом ситуация с ценами на нефть в ближайшей перспективе меняться не будет по нескольким причинам: на глобальном рынке не наблюдается устойчивого развития экономики, существует сотрудничество стран-производителей нефти, которые стараются регулировать стоимость нефти на мировых рынках не в ущерб своим рынкам, использование возобновляемых источников энергии по всему миру уменьшает потребление углеводородов, хотя и небольшими темпами, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова

"В связи с этим, максимальная цена на нефть в ближайшее время может варьироваться между 75 и 85 долларами за баррель", — полагает она.

США или Россия

По мнению Новиковой, безусловно, России важно постоянно отслеживать ситуацию на глобальном рынке производства нефти, принимая во внимание деятельность конкурентов, но на ближайшую перспективу их круг не должен измениться, несмотря на попытки США повлиять на ситуацию.

"США не смогут опередить по добыче РФ в ближайшее время. Такие прогнозы существуют, но на деле пока этого не случится", — уверена она.

Директор аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов напротив считает, что США вполне способны обогнать Россию по добыче "черного золота".

"Если Россия ограничивает объем добычи сырья в соответствии с условиями сделки ОПЕК+, то США уверенно наращивают буровую и добычную активность и уже в ближайшие месяцы могут стать мировым лидером по нефтедобыче. Но и Россия не особо проиграет: нынешняя высокая рублевая цена нефти помогает РФ серьезно улучшить бюджетные показатели", — замечает он.

В рамках соглашения ОПЕК+ удерживается около 1,8 миллиона баррелей в сутки поставок, но и этот задел может быть ликвидирован в течение года, говорит Кочетков. "На этом фоне рынок пока справляется с ростом добычи в США до 10,7 миллиона баррелей в сутки. Нельзя исключать и того, что она увеличится до 11 миллионов. Тем не менее, стоит понимать, что особенностью сланцевой добычи является быстрое истощение месторождений. Поэтому в перспективе нескольких лет американская добыча начнет снижаться", — объясняет он.

Соответственно, если на коротком отрезке времени еще можно опасаться американских поставок, то на более длинную перспективу они не представляют какой-либо большой угрозы для традиционных производителей, говорит Кочетков. Также не стоит сильно переживать из-за того, что США могут опередить РФ по объемам производства.

"У нас разные рынки сбыта. При достаточно высоких ценах США и РФ не будут мешать друг другу, тем более, что американская экономика продолжает оставаться чистым импортером", — отмечает он. По его словам, на горизонте 1-2 лет особых угроз для рынка нет, но затем может наступить реальный дефицит поставок из-за истощения старых месторождений и недостатка новых.

Прогнозы

В феврале Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, что США могут опередить Россию по объему добычи нефти уже к концу текущего года. В ноябре 2017 года США обогнали по добыче Саудовскую Аравию . Согласно данным Минэнерго США (IEA), в ноябре страна добывала 10,038 миллиона баррелей в сутки, в то время как, по данным Росстата, Саудовская Аравия добывала 9,9 миллиона баррелей в сутки.

МЭА отмечало, что все факторы, которые провоцируют рост добычи в США, находятся в идеальных позициях, в том числе цены на нефть. По мнению экспертов агентства, через несколько месяцев рост цен на сырье приведет к увеличению объемов бурения.