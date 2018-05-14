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Минск надеется на появление общего рынка газа и нефти в ЕАЭС до конца года
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Минск надеется на появление общего рынка газа и нефти в ЕАЭС до конца года 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Минск надеется, что до конца этого года страны ЕАЭС смогут договориться о едином рынке газа, нефти и нефтепродуктов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Надеемся, что до конца года сможем поставить подписи (под соответствующим соглашением — ред.), — сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
Говоря о деятельности ЕАЭС, белорусский президент отметил, что «в торговлю регулярно вмешивается политика». «Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше достигнутых нами решений», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, единые правила для общего рынка пока выработать не удалось. «Мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга», — пояснил он.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Россия в 2018 году является председателем в ЕАЭС.
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