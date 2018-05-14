Минск надеется на появление общего рынка газа и нефти в ЕАЭС до конца года

"Надеемся, что до конца года сможем поставить подписи (под соответствующим соглашением — ред.), — сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.

Говоря о деятельности ЕАЭС, белорусский президент отметил, что «в торговлю регулярно вмешивается политика». «Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше достигнутых нами решений», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, единые правила для общего рынка пока выработать не удалось. «Мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга», — пояснил он.