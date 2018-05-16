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МЭР ожидает рост ВВП в 2018 году ниже 2,1%
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МЭР ожидает рост ВВП в 2018 году ниже 2,1% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Прайм
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует понизить прогноз по росту ВВП РФ в 2018 году с 2,1% из-за слабого роста в начале года. При этом министерство повысит прогноз по инфляции на текущий год с 2,8% до «чуть выше» 3%. Об этом журналистам рассказал и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Будут уточняться все показатели. Я думаю, учитывая не очень хорошую ситуацию в экономике в начале этого года, у нас темп экономического роста будет понижен. Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4% — ожидается около 3%. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8% (инфляцию — прим. ред.) на основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть повыше, она будет чуть выше 3%", — пояснил он.
Помимо этого, Минэкономразвития планирует пересмотреть среднегодовую цену на нефть в 2018 году (текущий прогноз — $61,4 за баррель) с учетом текущего высокого уровня цен. Также будет пересмотрен и прогноз по курсу рубля (текущий прогноз — 58,6 руб. за доллар) с учетом последних тенденций, рассказал Орешкин.
"Что очень важно, что у нас изменилось за последние полтора месяца, когда я говорю про изменение внешних факторов, это, в том числе довольно серьезные колебания курса евро — доллар. Он снизился и это означает, что курс евро стал поменьше, курс доллара стал повыше", — пояснил Орешкин.
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