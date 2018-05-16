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МЭР изменило прогноз по росту ВВП в 2018 году
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МЭР изменило прогноз по росту ВВП в 2018 году 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: РИА "Новый День"
Минэкономразвития собирается понизить прогноз по росту ВВП в 2018 году с нынешних 2,1 процента. Предпосылкой к этому стал слабый темп экономического роста в начале года, сообщил и.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, министерство в июне-июле уточнит макропрогноз на текущий год и представит первую версию прогноза на период до 2024 года. В том числе, ожидается, что будет повышен прогноз по инфляции на текущий год.
"Инфляция у нас в базовом сентябрьском прогнозе была 4 процента — ожидается около 3 процентов. Минфин в проект поправок в бюджет заложил 2,8 процента. На основании того прогноза, который мы готовили в марте, сейчас цифра будет чуть выше 3 процентов", — пояснил Орешкин, чьи слова передает ТАСС.
Помимо этого, Минэкономразвития планирует пересмотреть среднегодовую цену на нефть в 2018 году с учетом текущего роста цен на «черное золото». Текущий прогноз — 61,4 доллара за баррель. Также будет пересмотрен и прогноз по курсу рубля, сообщил Максим Орешкин. Сейчас это 58,6 рубля за доллар.
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