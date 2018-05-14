Ещё
ЦБ назвал темпы роста реальной зарплаты в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ назвал темпы роста реальной зарплаты в 2018 году 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Реальная заработная плата в России за 2018 год в среднем вырастет на 7-8%, передает РИА «Новости» информационно-аналитический комментарий Банка России.
"По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7-8% в среднем за 2018 год", — сообщается в комментарии.
Также говорится, что годовой рост реальной зарплаты в России в первом квартале этого года составил 9,5%. По оценкам Росстата, годовой темп роста при этом замедлится до 6,5%. ЦБ также отмечает, что нормализация обстановки на рынке труда обеспечила умеренный рост потребительской активности.
"Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях", — заключили составители доклада.
Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил, что рост номинальных зарплат в России может превысить 10%.
Газета.Ru: последние новости
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию компенсировать фирмам Украины потери в Крыму СМИ: Дворковичу предложили возглавить "Сколково" Новак намерен встретиться с главой Минэнерго Саудовской Аравии на ПМЭФ
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу197
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»108
Кобзон отказался открывать Крымский мост304
В школах начинают вводить пятую четверть60
Россияне будут по-новому получать пенсию17
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение