ЦБ назвал темпы роста реальной зарплаты в 2018 году

"По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7-8% в среднем за 2018 год", — сообщается в комментарии.

Также говорится, что годовой рост реальной зарплаты в России в первом квартале этого года составил 9,5%. По оценкам Росстата , годовой темп роста при этом замедлится до 6,5%. ЦБ также отмечает, что нормализация обстановки на рынке труда обеспечила умеренный рост потребительской активности.

"Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях", — заключили составители доклада.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России сообщил, что рост номинальных зарплат в России может превысить 10%.