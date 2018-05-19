Банки решили порадовать россиян

Российские банки задумались о снижении ставок по потребительским кредитам

Некоторые крупные российские банки, работающие в сфере потребительского кредитования, рассматривают возможность снижения ставок после того, как об этом объявил Сбербанк , задающий тренд на рынке. Другие, напротив, не хотят удешевлять эти займы, предупреждая о рисках доступных кредитов.

Необеспеченные потребительские кредиты являются самыми популярными, но и самыми дорогими займами. Ставки по ним варьируются в каждом банке в зависимости от срока. По данным ЦБ РФ, на конец первого квартала средняя ставка по рублевым кредитам физлицам, включая автокредитование, на срок до 1 года составляла 17,47%, свыше 1 года — 13,39%.

Сбербанк в мае объявил о резком снижении — на 8 процентных пунктов, до 11,9% годовых — ставки по потребкредитам на сумму от 1 миллиона рублей. При этом ставки по самым популярным кредитам — до 300 тысяч рублей — остались неизменными, в пределах 12,9-19,9%.

РИА Новости направило запросы в несколько десятков банков относительно их планов по удешевлению кредитов, и ряд кредитных организаций поделились своими планами.

Крупнейшими игроками на этом рынке являются государственные Сбербанк и ВТБ . В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.

Снижать…

На руку банкам сыграло смягчение политики Банка России , который в этом году уже дважды снижал ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,25%.

"Тренд на снижение ставок уже стал устойчивым, чему немало способствует планомерное снижение ключевой ставки и введение повышенных коэффициентов риска по потребкредитам с полной стоимостью кредита от 15%. По нашим прогнозам, в 2018 году процентные ставки по потребительским кредитам продолжат снижение", — сказал РИА Новости председатель правления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов.

"Русский стандарт" в значительной мере представлен в POS-кредитовании, где ставки по кредитам начинаются от 8% годовых. Кроме того, значительная часть выдаваемых займов — это рассрочки.

Райффайзенбанк , "дочка" австрийского Raiffeisen International, заявил, что еще в первой половине марта 2018 года обновил условия потребительского кредитования для всех категорий заемщиков, предложив зафиксированное в договоре снижение ставки на 2 процентных пункта после первого года обслуживания кредита — с 11,99% до 9,99%.

В пресс-службе Бинбанка , проходящего процедуру санации, сообщили, что рассматривают возможность снижения ставок по потребительским кредитам.

…или не торопиться

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский , в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время банк не планирует пересматривать политику по ставкам. Он пояснил, что сегодня риски в рознице минимальные, но чрезмерный рост этого вида кредитования чреват перегревом на рынке.

Банк "Открытие" также не собирается в ближайшее время корректировать ставки. В последний раз они были снижены в апреле текущего года.

Глава Сбербанка Герман Греф еще в марте говорил, что не видит опасности "пузыря" на рынке потребительского кредитования. По его мнению, закредитованность россиян в ближайшие два года не будет критичной.