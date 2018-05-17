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Золото торгуется на минимуме с декабря на фоне ожиданий активного повышения ставки ФРС
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Золото торгуется на минимуме с декабря на фоне ожиданий активного повышения ставки ФРС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Цена золота остается на минимальных уровнях с конца декабря после выхода позитивной американской статистики, которая усилила ожидания более активного повышения ставки Федрезерва США в этом году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,8 доллара, или на 0,14%, до 1289,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,07% — до 16,36 доллара за унцию.
Цена золота на этой неделе опустилась ниже психологической отметки в 1300 долларов на фоне ожиданий, что американский регулятор может повысить ставку более трех раз в этом году на фоне сильных статданных. После публикации в среду данных по промышленному производству в стране эти ожидания усилились. Промпроизводство в США в апреле выросло на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя только на 0,5%.
"Доллар укрепляется, и растущее ожидание роста ставки в США сказывается на стоимости золота, снижая цены на металл", — сказал агентству MarketWatch главный аналитик Activtrades Карло Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС США, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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