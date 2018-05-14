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Реальные располагаемые доходы жителей Оренбургской области снизились в I квартале на 1,5%
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Реальные располагаемые доходы жителей Оренбургской области снизились в I квартале на 1,5% 

Rambler News Service 1 час назад
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) жителей Оренбургской области сократились по итогам I квартала 2018 года на 1,5% в годовом выражении, сообщает «56 медиа» со ссылкой на Оренбургстат.
Средний денежный доход жителей области в январе—марте 2018 года составил 21255,7 руб. в месяц.
Большую часть своих доходов оренбуржцы тратят на покупку товаров и оплату услуг. На эти цели было потрачено 80 копеек с каждого заработанного рубля, что на 6% больше, чем в прошлом году.
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