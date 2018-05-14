Реальные располагаемые доходы жителей Оренбургской области снизились в I квартале на 1,5%

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) жителей Оренбургской области сократились по итогам I квартала 2018 года на 1,5% в годовом выражении, сообщает «56 медиа» со ссылкой на Оренбургстат.

Средний денежный доход жителей области в январе—марте 2018 года составил 21255,7 руб. в месяц.

Большую часть своих доходов оренбуржцы тратят на покупку товаров и оплату услуг. На эти цели было потрачено 80 копеек с каждого заработанного рубля, что на 6% больше, чем в прошлом году.