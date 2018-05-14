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Киев заявил о давлении «Северного потока-2» на Европу
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В Киеве заявили, что «Северный поток — 2» призван оказывать давление на Европу 

RT на русском 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером заявил, что газопровод «Северный поток — 2» призван оказывать политическое давление на Европу и Украину.
Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, Гройсман отметил, что «Северный поток — 2» — это «не коммерческий проект».
«Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что «Северный поток — 2» не будет использован в политических целях», — добавил он.
Гройсман подчеркнул, что проект газопровода — это исключительно «геополитическая конструкция, которая призвана оказывать политическое давление на Украину и Европу и которая несёт прямую угрозу украинскому государству».
«В то же время я гарантирую, что украинская ГТС является и будет надёжным транзитером и на 100% обеспечит транзит газа для европейских потребителей. Мы готовы совместно с международными партнёрами как модернизировать, так и управлять нашей газотранспортной системой», — заключил премьер.
Ранее в украинском МИД отметили, что реализация проекта газопровода позволит Германии контролировать рынок газа в Европе.
10 мая в Министерстве иностранных дел России указали на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.
RT на русском: последние новости
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