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Кудрин назвал четыре принципа работы на новом месте
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Кудрин назвал четыре принципа работы на новом месте 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал о том, чем планирует заниматься на посту главы Счётной палаты.
«Есть четыре принципа, которые видятся мне основополагающими для моей возможной работы в Счётной палате. Во-первых, необходима чёткая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — написал он на своей странице в Facebook.
Как он пояснил, необходимо контролировать не только факт того, были ли потрачены деньги в соответствии с процедурами, но и то, приближают ли эти расходы страну к национальным целям.
«Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля», — отметил он.
По мнению Кудрина, это подразумевает, что России необходимо переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ.
«В-третьих, работа Счётной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита… В-четвёртых, в борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только нам, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для неё возможности», — заключил экс-министр.
Он также добавил, что Счётная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач.
Ранее стало известно, что Кудрин согласился возглавить Счётную палату России.
RT на русском: последние новости
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