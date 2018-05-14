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Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ
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Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с МВФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
«Когда Международный валютный фонд выдвигает требование для предоставления кредита — если предоставят прослушку НАБУ, если создадут антикоррупционный суд. Это — внешнее управление… Мы против внешнего управления на Украине», — цитирует Интерфакс-Украина Ляшко.
По его словам, Украиной должны управлять украинцы.
«Потому мы призываем прекратить сотрудничество с МВФ», — добавил он.
Ранее стало известно, что глава Минфина Украины Александр Данилюк призвал ЕС направить Киеву финансовую помощь к началу осени.
В конце апреля также сообщалось, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.
RT на русском: последние новости
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