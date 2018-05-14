Рубль боится коррекции на рынке нефти, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»

Рубль слегка укрепляется против доллара в начале новой торговой пятидневки, отражая динамику американской валюты на международном рынке форекс, которая остается негативной со второй половины прошлой недели. Впрочем, текущее восстановление происходит в рамках консолидации, и значительных изменений курса нашей валюты не наблюдается.

Среди факторов, поддерживающих рубль на плаву, можно назвать грядущий налоговый период, который начнется во вторник. Также сказывается спад геополитической напряженности в мире. Китай США готовятся ко второму раунду торговых переговоров, а лидеры КНДР и Америки — к исторической встрече. Определенная разрядка обстановки на глобальном уровне и надежды на общее «потепление» отношений между странами поддерживает спрос на рисковые активы, включая активы развивающегося сегмента, к коему относится рубль.

С другой стороны, нефть, которая на прошлой неделе передвинула 3,5-летние максимумы, подает коррективные сигналы, которые выглядят вполне уместными после столь агрессивного подъема. Это основной риск для «россиянина» в краткосрочной перспективе, который вкупе с продолжающимися интервенциями Минфина ограничивает потенциал существенного восстановления рубля.