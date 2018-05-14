Банк «Иваново» снизил ставки по рублевым вкладам

Банк «Иваново» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.

«Стабильный» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) теперь можно оформить под 5,25—5,75%, «Комфортный» (от 15 тыс. рублей на один год) — под 4%.

«Пенсионный капитал» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) размещается под 6,25—6,75%, а «Почетный клиент» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) — 6,25—6,75%.

Продуктовый виджет

Доходность «Пенсионного» (от 100 рублей на один год) составляет 6,5%. Проценты ежеквартально капитализируются и могут быть выплачены вкладчику.

Во все вклады возможно внесение дополнительных взносов.