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Банк «Иваново» снизил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Иваново» снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Иваново» снизил ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентного пункта.
«Стабильный» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) теперь можно оформить под 5,25—5,75%, «Комфортный» (от 15 тыс. рублей на один год) — под 4%.
«Пенсионный капитал» (от 1 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) размещается под 6,25—6,75%, а «Почетный клиент» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев, один и два года) — 6,25—6,75%.
Продуктовый виджет
Доходность «Пенсионного» (от 100 рублей на один год) составляет 6,5%. Проценты ежеквартально капитализируются и могут быть выплачены вкладчику.
Во все вклады возможно внесение дополнительных взносов.
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