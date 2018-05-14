Ещё
В Киеве рассказали о последствиях возможного провала переговоров с МВФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве рассказали о последствиях возможного провала переговоров с МВФ 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Киев имеет достаточно шансов договориться с МВФ по цене на газ, вместе с тем, без последующего финансирования фондом Украине не грозит дефолт, заявил министр кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель».
По его словам, сейчас главная задача — выполнить существующую программу, а успешное выполнение этой программы откроет возможность рассматривать начало новой программы сотрудничества. Саенко считает, что Украина имеет достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ. «У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ», — сказал министр.
Он добавил, что на рассмотрение МВФ будет предложено несколько вариантов, но главное — формула должна быть справедливой.
На вопрос о том, что будет без МВФ, если стороны не договорятся и Киев не получит транш, он сказал, что "министерство финансов рассчитывает и другие варианты". При этом на вопрос относительно возможности дефолта без МВФ, он сказал: «Ни в коем случае».
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда.
В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки. Одними из главных требований МВФ на сегодня является создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ.
РИА Новости: последние новости
Президиум "Единой России" встретится в понедельник с Кудриным Глава МАГАТЭ подтвердил, что Иран полностью выполняет обязательства по СВПД В Москве в воскресенье ожидается жара до плюс 26 градусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева372
«И что с этим Крымом делать?»224
ЕС расширил санкции против России48
В Москве жестоко избили белорусскую певицу224
Кудрин согласился на важный пост83
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
03:35
Украина наказала Сурганову
Украина Шоу-бизнес
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
00:32
Названы регионы РФ с заразными клещами
Общество
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение