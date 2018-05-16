Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза

Новый российский мост будет дороже Крымского в 3,5 раза

Мост на Сахалин может обойтись в 3,5 раза дороже Крымского моста. Об этом пишет «Коммерсантъ».

"Возможная следующая мегастройка России, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб", — сообщает издание.

Также стало известно, что РЖД необходимо будет вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Уточняется, что проектные работы займут три года, строительные около пяти лет (2019–2023 годы).

В РЖД отметили, что указанные параметры являются предварительными, а проект еще находится в стадии проработки.

Ранее сообщалось, что стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост.