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Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Новый российский мост будет дороже Крымского в 3,5 раза 

Газета.Ru 2 часа назад
Мост на Сахалин может обойтись в 3,5 раза дороже Крымского моста. Об этом пишет «Коммерсантъ».
"Возможная следующая мегастройка России, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб", — сообщает издание.
Также стало известно, что РЖД необходимо будет вложить 92,1 млрд руб. в железные дороги Сахалина. Уточняется, что проектные работы займут три года, строительные около пяти лет (2019–2023 годы).
В РЖД отметили, что указанные параметры являются предварительными, а проект еще находится в стадии проработки.
Ранее сообщалось, что стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост.
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