Евразийский экономический союз. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 мая 2018 года в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза . Лидеры стран — участниц организации обсудят сотрудничество в энергетике, цифровой экономике, медицине, экологии, а также членство в союзе Молдавии в качестве страны-наблюдателя.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории этого объединения, его целях, структуре и проектах.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС; также используется аббревиатура ЕврАзЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия , Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годах).

Создание ЕАЭС

Евразийский экономический союз образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана (до 2015 года действовали в рамках ЕврАзЭС). 18 ноября 2011 года на встрече в Москве президенты РФ Дмитрий Медведев , Белоруссии Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали Декларацию о Евразийской экономической интеграции, в которой впервые было заявлено о создании Евразийского экономического союза.

29 мая 2014 года в Астане главы России, Казахстана и Белоруссии подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ратифицирован Россией 3 октября, Казахстаном и Белоруссией — 9 октября 2014 года).

В 2011 году о намерении вступить в Союз заявила Киргизия, в 2013 году — Армения. Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу Армении был подписан 10 октября 2014 года в Минске (фактически республика стала членом Союза с 1 января 2015 года). 23 декабря того же года в Москве аналогичный договор заключила и Киргизия (вступил в силу 12 августа 2015 года).

В ходе своего первого визита в Россию 17 января 2017 года президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что его страна планирует стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. 3 апреля в Кишиневе был подписан меморандум о сотрудничестве между Союзом и Молдавией. 14 апреля 2017 года в Бишкеке во время заседания Высшего Евразийского экономического совета было одобрено обращение Молдавии о предоставлении ей статуса наблюдателя в интеграционном объединении.

Цели организации

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, целями объединения являются экономическое развитие стран-участниц, модернизация и повышение конкурентоспособности этих государств на мировом рынке. При подписании документа стороны обязались координировать экономическую политику и гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, сотрудничать в ключевых отраслях экономики, таких как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт.

Структура и органы управления

Главным руководящим органом является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят президенты государств — членов Союза. Его заседания проводятся не реже раза в год.

Постоянно действующий регулирующий орган — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Среди ее задач обеспечение условий функционирования и развития объединения, а также разработка предложений по экономическим вопросам сотрудничества.

Главы правительств государств — участников Союза входят в Евразийский межправительственный совет. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением решений ВЕЭС, дает поручения Евразийской экономической комиссии. Заседания органа проводятся не реже двух раз в год.

С января 2018 года председательство в ЕАЭС осуществляет Россия.

Деятельность ЕАЭС

29 мая 2015 года в Казахстане было подписано соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Вьетнамом , которое стало первым международным документом о ЗСТ между Евразийскими экономическим союзом и третьей стороной. 5 октября 2016 году документ вступил в силу. Соглашением предусмотрены, в частности, условия тарифной либерализации торговли товарами между государствами Союза и Вьетнамом путем снижения или обнуления ставок ввозных таможенных пошлин на значительную группу товаров.

Работа над соглашением о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания документа неоднократно переносились. 24 апреля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил проект временного соглашения сроком на четыре года, ведущего к образованию зоны свободной торговли между организацией и Ираном.

Сербией и Таиланд. Кроме того, в настоящее время идут переговоры о заключении соглашений о ЗСТ с Израилем Сингапуром . В скором времени ожидается начало аналогичных переговоров с Египтом и Индией. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания

ЕАЭС также сотрудничает с Китаем по созданию так называемого экономического пояса Шелкового пути. 8 мая 2015 года на полях саммита Евразийского экономического союза в Москве президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сопряжению Союза с китайским проектом Экономический пояс Шелкового пути. Высший Евразийский экономический совет принял решение о начале переговоров с Китаем по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. 25 июня 2016 года Евразийская экономическая комиссия и министерство коммерции КНР объявили о запуске переговорного процесса по данному соглашению.

Статистика

В настоящее время Евразийский экономический союз занимает территорию более 20 млн кв. км с населением 183,4 млн человек. Согласно данным ЕЭК, совокупный валовой внутренний продукт стран — членов Союза в январе — сентябре 2017 года составил $1,29 трлн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,9%. Объем промышленного производства в 2017 году увеличился в постоянных ценах на 1,7% (в текущих ценах составил $1,1 трлн). На долю России приходилось 88,7% общего объема промышленного производства ЕАЭС, Казахстана — 6,3%, Белоруссии — 4,4%, Армении и Киргизии — по 0,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции в 2017 году увеличилось в постоянных ценах на 2,5% ($123,9 млрд в текущих ценах), при этом для РФ составила 78,2%, Казахстана — 10,2%, Белоруссии — 7,6%, Киргизии — 2,4%, Армении — 1,6%. По данным ЕЭК, в январе — ноябре 2017 года объем взаимной торговли государств — членов ЕАЭС составил $48,8 млрд, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Объем внешней торговли Союза с третьими странами в январе — ноябре 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года вырос на 24,6% — с $455 млрд до $567 млрд. При этом экспорт составил $345,3 млрд, импорт — $221,7 млрд По данным официального сайта организации, страны ЕАЭС добывают 625,3 млн т нефти в год (или 14,5% от объема мировой добычи), а также 687,6 млрд куб. м газа (19,3%).

Сайт ЕАЭС — http://www.eaeunion.org/.