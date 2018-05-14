Курс доллара снизился, а евро подорожал

Investing.com — В понедельник курс доллара незначительно снизился по отношению к корзине других основных валют после того, как его повышение до многомесячного максимума завершилось из-за ухудшения прогнозов о более быстром темпе ужесточения монетарной политики в этом году.

В 10:42 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,23% до 92,23.

В среду индекс доллара достиг максимума за четыре с половиной месяца, а затем перешел к снижению, завершив неделю незначительным изменением после трех недель роста подряд.

Резкое повышение курса доллара приостановилось после выхода слабых данных по инфляции в США . Отчет по инфляции разуверил некоторых инвесторов в более агрессивном темпе повышения процентной ставки в США.

Центробанк США повысил процентную ставку в марте и дал прогноз о еще двух повышениях в этом году, хотя многие инвесторы полагают, что таких повышений будет три.

В понедельник президента ФРБ Кливленда Лоретта Местер повторила свое мнение относительно постепенного повышения процентной ставки, учитывая, что инфляция еще не достигла стабильного целевого уровня 2%.

Курс евро повысился: EUR/USD выросла на 0,26% до 1,1972, отодвинувшись от минимума с конца декабря 1,1821, зафиксированного на прошлой неделе.

Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,12% до 109,53.

Курс фунта повысился к доллару. Пара GBP/USD подорожала на 0,24% до 1,3576.

В четверг фунт опустился против доллара до минимума за четыре месяца после того, как Банк Англии ожидаемо сохранил значение процентной ставки без изменений, но снизил прогнозы по экономическому росту и инфляции на этот и следующий год.

Австралийский доллар подорожал: пара AUD/USD выросла на 0,16% до 0,7553, продолжая восстанавливаться от минимума за одиннадцать месяцев 0,7411, достигнутого на прошлой неделе.