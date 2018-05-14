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Курс доллара снизился, а евро подорожал
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Курс доллара снизился, а евро подорожал 

Investing.com Россия 32 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник курс доллара незначительно снизился по отношению к корзине других основных валют после того, как его повышение до многомесячного максимума завершилось из-за ухудшения прогнозов о более быстром темпе ужесточения монетарной политики в этом году.
В 10:42 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,23% до 92,23.
В среду индекс доллара достиг максимума за четыре с половиной месяца, а затем перешел к снижению, завершив неделю незначительным изменением после трех недель роста подряд.
Резкое повышение курса доллара приостановилось после выхода слабых данных по инфляции в США. Отчет по инфляции разуверил некоторых инвесторов в более агрессивном темпе повышения процентной ставки в США.
Центробанк США повысил процентную ставку в марте и дал прогноз о еще двух повышениях в этом году, хотя многие инвесторы полагают, что таких повышений будет три.
В понедельник президента ФРБ Кливленда Лоретта Местер повторила свое мнение относительно постепенного повышения процентной ставки, учитывая, что инфляция еще не достигла стабильного целевого уровня 2%.
Курс евро повысился: EUR/USD выросла на 0,26% до 1,1972, отодвинувшись от минимума с конца декабря 1,1821, зафиксированного на прошлой неделе.
Курс доллара повысился к иене. Пара USD/JPY подорожала на 0,12% до 109,53.
Курс фунта повысился к доллару. Пара GBP/USD подорожала на 0,24% до 1,3576.
В четверг фунт опустился против доллара до минимума за четыре месяца после того, как Банк Англии ожидаемо сохранил значение процентной ставки без изменений, но снизил прогнозы по экономическому росту и инфляции на этот и следующий год.
Австралийский доллар подорожал: пара AUD/USD выросла на 0,16% до 0,7553, продолжая восстанавливаться от минимума за одиннадцать месяцев 0,7411, достигнутого на прошлой неделе.
Новозеландский доллар остался под давлением: пара NZD/USD снизилась до 0,19% до 0,6952, удерживаясь выше минимума за пять месяцев 0,6901, зафиксированного в четверг. Новозеландский доллар подешевел после того, как центральный банк Новой Зеландии сохранил значение процентной ставки без изменений и заявил о том, что вполне вероятно как ее дальнейшее повышение, так и снижение.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,88% Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,21% Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,20%
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