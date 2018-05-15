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Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 30 минут назад
Фото: Прайм
Рынок акций РФ и рубль откроются во вторник нейтрально на противоречивом внешнем фоне. Стоимость нефти отошла от максимумов понедельника, хотя и остается довольно высокой.
ПРОГНОЗЫ
"Снижение азиатских площадок с одновременным ростом нефтяных котировок к максимумам за 3,5 года задают противоречивый внешний фон. С учетом этого, мы ожидаем нейтрального начала торгов российскими акциями", — комментирует Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2335-2380 пунктов, по индексу РТС — 1190-1215 пунктов, прогнозирует аналитик. Во вторник финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликует «Ростелеком», напоминает он.
Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, в диапазоне 2355-2360 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2350, 2340 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 пунктов, указывает он.
"Утром вторника котировки нефти взяли паузу, и даже немного скорректировались от максимумов вчерашнего вечера. На этом фоне мы ожидаем нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 61,2-62,5 рубля, для европейской валюты — 73-74,5 рубля", — говорит Иосуб.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные биржевые площадки Европы завершили торги понедельника преимущественно отрицательной динамикой на ожиданиях новостей о формировании коалиционного правительства в Италии, при этом корпоративные новости несколько сдержали падение индексов.
Фьючерсы на американские индексы снижаются на порядка 0,37%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,15%, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,06%, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,58%, японский Nikkei 225 — на 0,21%.
Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 78,21 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,03% к предыдущим торгам).
Курс евро колебался на уровне предыдущего закрытия торгов — 1,1926 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок вырос в понедельник вслед за нефтью и укреплением рубля к основным валютам.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,53%, до 2357,62 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1202,56 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов понедельника снизился на 8 копеек — 61,85 рубля, евро — на 19 копеек, 73,78 рубля, следует из данных Московской биржи.
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