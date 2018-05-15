Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»

Рынок акций РФ и рубль откроются во вторник нейтрально на противоречивом внешнем фоне. Стоимость нефти отошла от максимумов понедельника, хотя и остается довольно высокой.

ПРОГНОЗЫ

"Снижение азиатских площадок с одновременным ростом нефтяных котировок к максимумам за 3,5 года задают противоречивый внешний фон. С учетом этого, мы ожидаем нейтрального начала торгов российскими акциями", — комментирует Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2335-2380 пунктов, по индексу РТС — 1190-1215 пунктов, прогнозирует аналитик. Во вторник финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликует «Ростелеком», напоминает он.

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, в диапазоне 2355-2360 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2350, 2340 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 пунктов, указывает он.

"Утром вторника котировки нефти взяли паузу, и даже немного скорректировались от максимумов вчерашнего вечера. На этом фоне мы ожидаем нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 61,2-62,5 рубля, для европейской валюты — 73-74,5 рубля", — говорит Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые площадки Европы завершили торги понедельника преимущественно отрицательной динамикой на ожиданиях новостей о формировании коалиционного правительства в Италии , при этом корпоративные новости несколько сдержали падение индексов.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на порядка 0,37%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,15%, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,06%, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,58%, японский Nikkei 225 — на 0,21%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 78,21 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,03% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне предыдущего закрытия торгов — 1,1926 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок вырос в понедельник вслед за нефтью и укреплением рубля к основным валютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,53%, до 2357,62 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1202,56 пункта.