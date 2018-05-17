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Рубль: восстановление аппетита к риску, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Рубль: восстановление аппетита к риску, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Прайм
Аппетит к риску на валютных рынках развивающихся стран вчера восстановился, и по итогам дня большинство валют закрылось в положительной зоне. Драйвером роста стала турецкая лира: центробанк страны назвал ситуацию на валютном рынке нездоровой и заявил о готовности предпринять шаги для ее нормализации. На этих новостях лира подорожала более чем на 2% (по итогам сессии рост составил 0,7%), потянув за собой остальные валюты. Исключение составил только бразильский реал, потерявший в цене около 0,5%. Небольшому повышению индекса доллара и доходностей казначейских обязательств США инвесторы, судя по всему, не придали существенного значения.
На российском валютном рынке вчерашняя сессия вновь характеризовалась высокой активностью: оборот в паре доллар/рубль был выше исторического среднего уровня, достигнув 5,5 млрд долл. Утром курс USDRUB поднялся до 62,50, но во второй половине дня в его динамике произошел разворот. Помимо общего улучшения аппетита к риску, поддержку рублю оказало восстановление нефтяных котировок: на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения коммерческих запасов нефти в США (-1,4 млн барр.) цена Brent развернулась вверх, закрывшись на отметке 79,30 долл. /барр. (+1,1%). Благодаря поддержке со стороны внешних факторов рубль укрепился до 61,73, прибавив 0,9% относительно доллара.
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