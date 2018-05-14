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СМИ предупредили о росте тарифов ОСАГО
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СМИ предупредили о росте тарифов ОСАГО 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По информации «Ведомостей», рост тарифов произойдет 31 августа.
Центробанк РФ намерен изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициентык ним, как того хотят страховщики. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на имеющуюся у издания копию документа.
Как уточняет газета, рост тарифов произойдет 31 августа. При этом издание не уточняет, на сколько именно больше станут платить водители за полис.
В последний раз Центробанк поднимал тарифы на ОСАГО в апреле 2015 года, напоминают «Ведомости». По закону, менять тариф на данный вид страхования можно не чаще раза в год.
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