У рубля закончились идеи для роста

Да и в целом, продолжает эксперт, с одной стороны, рубль немного отвязался от нефти, с учетом рублевой цены на черное золото, он, конечно, должен стоить дороже, быть крепче.

Но на его текущий курс, а, вернее, на то, что он вряд ли в ближайшее время будет подвержен серьезным колебаниям, влияет то, что баланс факторов за и против примерно одинаков.

С одной стороны, налицо сезонная слабость текущего счета, это, негативно сказывается на рубле. При этом доллар достаточно неплохо себя чувствует на рынке Forex, укрепляясь против евро.

А с другой — нефть подпитывается новостями о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и историческими минимумами добычи в Венесуэле . Имеет потенциал для роста. Как и рубль. Но России сейчас невыгодна сильная нацвалюта и ЦБ будет наращивать покупки валюты для Минфина , держа нацвалюту в уже обозначенном коридоре 61-63 рубля за доллар.

В пятницу рубль укреплялся к доллару и евро в рамках утренних торгов на Московской бирже , однако затем, к вечеру, начал терять достигнутое преимущество, подталкиваемый вниз, во-первых, стандартной коррекцией рынка перед выходными, а во-вторых, нефтью, стоимость барреля которой начала немного снижаться в направлении отметки в 77 долларов за мерную бочку сорта Brent.

Официальный курс доллара на сегодня, 14 мая, составляет 61 рубль 73 копейки (ослабление на 79 копеек). За один евро дают 73 рубля 51 копейку (ослабление на 66 копеек).