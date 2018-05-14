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Курс малайзийской валюты резко снизился в первый день работы нового правительства
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Курс малайзийской валюты резко снизился в первый день работы нового правительства 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 мая. Курс малайзийской валюты в понедельник — первый день работы нового правительства — упал до рекордно низкого показателя за последние 18 месяцев. Как сообщает агентство Bloomberg на открытии торгов ринггит упал на 0,9%, за один доллар США давали 3,9870 ринггит.
"Ключевым моментом для анализа динамики рынка является порог в 4 ринггит за доллар", — сообщил валютный трейдер сингапурской компании INTL FCStone У Минцзэ. Победивший на парламентских выборах лидер оппозиционного блока «Альянс надежды» Махатхир Мохамад сразу же после вступления в должность премьера заявил, что поддержание стабильного курса национальной валюты является приоритетной задачей правительства.
При этом эксперт напомнил, что «Махатхир пообещал уйти в отставку в случае серьезных колебаний валютного и фондового рынка страны».
Новый премьер также заявил о намерении отменить 6%-ный НДС, введенный в апреле 2015 года. По его словам, правительство обладает достаточными ресурсами для изменений налоговой системы.
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