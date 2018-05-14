Россия не хочет избавляться от доллара

Под гнетом постоянно расширяющихся санкций США Владимир Путин заявляет о желании порвать с долларом. В своей речи после инаугурации он сказал, что избавление от американской валюты необходимо для укрепления «экономического суверенитета» России , особенно в свете недавних санкций и политически мотивированных, по его мнению, ограничений на торговлю.

«Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих. Наши золотовалютные резервы диверсифицируются, и мы продолжим делать это в дальнейшем», — сказал он.

Но цифры показывают совсем другую ситуацию. По последним данным Банка России, доля доллара в международных резервах в 2017 году поднялась почти до 46% с чуть более 40% годом ранее. В то же время на евро пришлось почти 22%, тогда как еще в 2016 году было свыше 32%, а 2009 году — 43,8%. В апреле запасы достигли 459,9 миллиарда долларов — это наивысший уровень с 2014 года.

Путину нечем подкрепить свои многолетние сетования на «долларовую монополию», которая позволяет США «паразитировать» на мировой экономике, пишет Bloomberg . Теперь же он должен еще и противостоять усиливающемуся отчуждению в отношениях с Вашингтоном после того, как апрельский раунд санкций обвалил российскую валюту и акции и отрезал крупнейшим компаниям доступ к западным финансовым рынкам.

Объективная необходимость

Центробанк ограничен законами экономики и не может полностью отказаться от доллара по вполне объективным причинам, поясняют эксперты. Для начала, следует разграничить понятия, предлагает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин : есть золотовалютные резервы, которыми управляет ЦБ, и резервные фонды, которыми может распоряжаться правительство, и их не надо смешивать.

ЗВР, по сути, являются отражением структуры экономики и автоматически под нее подстраиваются. И если страна взаимодействует с другими государствами, которые ведут торговлю в американской валюте, ей нужны соответствующие запасы.

«То есть, если экономика потребляет какие-то импортные товары или услуги в долларах, то и резервы должны быть в таком же объеме пропорционально в долларах», — говорит аналитик.

При этом, задача ЦБ — держать резервы в ликвидных активах и жертвовать доходностью ради надежности. Фонды, которые находятся в ведении правительства, также частично учитываются в ЗВР, если у них есть какая-то ликвидная составляющая. Но при желании правительство может выбрать и другие, высокодоходные, но неликвидные активы (например, еврооблигации Украины ). Однако они уже не будут отражаться в ЗВР, поскольку не соответствуют определенным нормативам надежности, и золотовалютные резервы снизятся.

Главная угроза

На самом деле, Банк России, который не только золотовалютными резервами управляет, но и резервным фондом Минфина , действительно по мере сил снижают долю доллара в российских активах. В частности, объемы казначейских облигаций США упали ниже 100 миллиардов долларов. Одновременно ставятся рекорды по закупке золота, которое достигло уровня свыше 1800 метрических тонн в хранилищах.

В 2017 году золотые резервы превысили 17%. Кроме того, за последние годы российский ЦБ приобрел запасы юаней, а также канадских и австралийских долларов, доведя их совокупную долю до 7% в прошлом году, напоминает Bloomberg.

«Это, в общем, хорошая новость, потому что санкционная история не закончилась, она продолжается, ужесточается, и я думаю, американцы сами испугались истории с „Русалом“, какую пушку они в руки получили. И в ЦБ, на самом деле, это понимают», — говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Главная проблема в том, что в долларах торгуется нефть, которая является основным источником относительного благополучия России. Именно это имеет в виду Путин, когда говорит о необходимости отвязаться от доллара, напоминает эксперт. На прошлой неделе президент заверил, что Россия думает о мерах, которые надо предпринять, чтобы «освободить себя от этого бремени».

Потенциальная остановка расчетов в долларах по основным внешнеторговым операциям России — главная экономическая угроза для страны.

«Если что-то случится с долларовыми расчетами по нашему нефтегазовому экспорту — это просто конец нашей экономике в ее либеральном режиме. Будет мобилизационная экономика, совсем другая страна будет. И в Кремле, и в ЦБ понимают эти риски, и хотят что-то делать», — рассуждает Вязовский.

По словам эксперта, сейчас очень большие надежды возлагаются на недавно запущенные в Шанхае торги нефтяными фьючерсами в юанях. Если их удастся раскрутить, там будет ликвидность, придут продавцы и покупатели, поставщики, это создаст второй полис силы, и у России появится возможность играть на противоречиях между США и Китаем

Доллар побеждает

Но пока во всем мире роль американской валюты в расчетах только увеличивается. И хотя непосредственно с США у России товарооборот и до санкций был очень небольшим, он весьма значителен с азиатскими странами и другими регионами, где тоже международная торговля ведется в долларах. Поэтому в целом доля долларовых расчетов в российской экономике растет, отражая общемировой процесс.

«Печально, конечно, что мировая экономика не смогла отказаться от долларовой зависимости, — сетует Вязовский. — Были большие надежды у экономистов, что с введением евро будет достигнут хотя бы паритет, но этого не произошло».

Позиции евро подорвал кризис периферийных стран ЕС , когда инвесторы бежали из долговых бумаг Италии Испании и других аутсайдеров. Потом случился Brexit. Хотя Британия не входила в валютный союз, все думали, что со временем она может к нему присоединится, но вместо этого пошел процесс выхода страны из содружества. Не удивительно, что доля евро в мировых расчетах падает, а доля доллара растет.

В 2009 году евро в моменте стоил 1,5 доллара, сейчас — 1,2 доллара, а в феврале 2017 года и вовсе почти достиг паритета, напоминает Нигматуллин. Колебания курсов тоже играют свою роль в изменении запасов той или иной валюты. В некоторой степени на снижение доли евро в российских резервах повлияли и продуктовые контрсанкции, негативно отразившиеся на российско-европейской торговле.