Украина подсчитала, сколько дней страна существует без российского газа

«Укртрансгаз» сообщил, что Украина не закупает газ у России уже на протяжении 900 дней.

"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России", — написал «Укртрансгаз» в своем твиттере.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину.

Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» необходим.

Как стало известно, «Укртрансгаз» разработал план модернизации газотранспортной системы Украины на 10 лет.