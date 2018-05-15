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Украина подсчитала, сколько дней страна существует без российского газа
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Украина подсчитала, сколько дней страна существует без российского газа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Укртрансгаз» сообщил, что Украина не закупает газ у России уже на протяжении 900 дней.
"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина пользуется возможностью обходиться без импорта газа из России", — написал «Укртрансгаз» в своем твиттере.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину.
Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» необходим.
Как стало известно, «Укртрансгаз» разработал план модернизации газотранспортной системы Украины на 10 лет.
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