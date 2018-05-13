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В Берлине рассказали о переговорах Москвы и Киева по «Северному потоку — 2»
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В Берлине рассказали о переговорах Москвы и Киева по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс рассказал в интервью агентству DPA, что Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по строительству газопровода «Северный поток — 2».
По словам Хармса, главным вопросом остается объем транзита газа через Украину после реализации проекта. По его словам, Киеву не следует опасаться полного прекращения поставок, поскольку «Северный поток — 2» после запуска далеко не сразу выйдет на полную мощность.
"Правительство ФРГ может быть посредником, так как Германия и немецкая экономика играют важную роль в этом проекте", — сказал он.
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком». Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
В конце марта разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдала Германия, в апреле — Финляндия.
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