«Нефтяные компании обнаглели»

Постепенное повышение цен зафиксировали статистики — по данным Росстата , цены на топливо на российских АЗС поднимаются пять недель подряд. Только в последние две недели бензин прибавлял в стоимости по 0,4%, а за четыре месяца этого года подорожал на 1,8%. Дизельное топливо за то время подорожало на 2,7%.

Резкое повышение цен на бензин отметили не только в Новосибирске , но и по всей стране. Эксперты в нефтяной отрасли в голос говорят: это всё из-за сговора оптовых компаний, который тянется как минимум с конца прошлого года. Тогда в России зафиксировали рекордные оптовые цены на топливо.

«У всех нефтяных компаний (у нас олигополия на оптовом рынке) синхронно на одни и те же суммы происходит рост оптовых цен, — рассказала руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская

— По факту это картельный сговор, когда несколько компаний объединили, чтобы повышать оптовые цены».

По её словам, за прошедшие пять недель оптовые цены на топливо выросли более чем на 10 тысяч рублей за тонну. На АЗС цены поднимались на примерно 20–30 копеек за литр каждую неделю и в итоге выросли почти на рубль. По словам экспертов, это даже близко не покрывает то повышение, которое произошло в опте.

«Здесь возможны два варианта. Либо повышать розничные цены — но понятно, что никакие регуляторы не дадут повышать розничные цены, — либо снижать оптовые. Но это прибыль нефтяных компаний, а с неё уплачиваются все налоги. У нас 60% бюджета состоит из налоговых отчислений нефтяных компаний», — говорит Юлия Золотовская. Она отметила, что в стране нет регулятора оптовых цен: «За восемь лет такая ситуация уже второй раз. Прошлый раз настолько колоссальное повышение было в 2011 году. Было повышение при сдерживании розничных цен, но больше чем на три тысячи [рублей за тонну] она не поднималась. А тут больше 10 тысяч.

Такого повышения не было ещё ни разу, это исторический максимум».

С экспертом согласился и Геннадий Панкеев , совладелец сети АЗС «Прайм» (ранее «Сибнефть»). Он заявил, что эта ситуация уже носит «катастрофический характер».

«Если говорить нелитературно, то нефтяные компании обнаглели, я считаю. Пользуясь тем, что у нас существуют псевдобиржи, соответственно существуют псевдорыночные отношения в этой области и существуют псевдоиндикаторы, на которые они ссылаются. А наши регуляторы в виде Минэнерго ФАС говорят, что всё нормально, всё замечательно», — говорит он.

Российский топливный союз давно предполагал такую ситуацию, знает Геннадий Панкеев, но сейчас какого-то решения он пока не видит. «Понятно, что надо опускать оптовые цены, но у нас предполагается повышение акциза (с 1 июля до 8,2 тысячи рублей за тонну. — К. Ш.). Но это повышение акцизов — это ерунда по сравнению с тем, что сегодня творится на рынке. Если ничего не сделают наверху, то, я считаю, будет совсем плохо. Нам же тоже не нравится это повышение цен, — говорит он и отмечает, что если подобная ситуация продолжится, то совсем скоро на этом рынке можно ожидать коллапс. —

Нефтяным компаниям по большому счёту всё равно. А независимые либо разорятся, либо будут все вынуждены торговать бодягой».

Вслед за ценами на бензин взлетят и цены в магазинах, говорят экономисты. По словам доцента кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяны Гениберг, в первую очередь продавцы обновят ценники на еду.

«Бензин — это одна из составляющих себестоимости [от 5 до 10%], а себе в убыток никто не хочет работать, поэтому

цены будут однозначно повышать.

Особенно это коснётся тех товаров, которые длительные автотранспортные перевозки терпят, которые идут из европейской части нашей страны например. Продукты — это однозначно. Возможно, для промышленного производства товары, которые дороги сами по себе, и поэтому их везут на автомобилях. Это могут быть и длительные цепочки — это может быть одежда например. А может быть и косвенное — подорожание комплектующих для самолётов: у нас собирают самолёты на заводе имени Чкалова. В итоге это может выходить вплоть до повышения цен на авиабилеты. Ещё коснётся товаров, которым нужна доставка к дверям. Это либо готовые изделия, посуда например, или сырьё для промышленного производства. Дорогое сырьё, которое поставляется не железнодорожным транспортом, а автомобильным», — пояснила экономист. Она добавила, что после новых санкций против России спрогнозировать ситуацию на валютном рынке очень сложно — он ведёт себя непредсказуемо, но ситуация с бензином однозначно скажется негативно.

«Мы заложники этой ситуации. Мы можем ездить не на автомобилях там, а на метро, — но это глобально не изменит обстановку. Здесь мы заложники этой ситуации. Регулировать цены на бензин может только правительство, не напрямую, а косвенно», — заключила эксперт.