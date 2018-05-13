Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством "Северного потока — 2". Его слова приводит Funke Mediengruppe.
"Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии", — заявил Гренелл.
Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант "Северного потока — 2" является "очень проблематичным".
Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах страны.