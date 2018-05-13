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Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2»
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Посол США в ФРГ раскритиковал «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
Американский посол на территории Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность в связи со строительством "Северного потока — 2". Его слова приводит Funke Mediengruppe.
"Мы очень обеспокоены из-за проекта трубопровода. Речь идет о российском влиянии", — заявил Гренелл.
Он добавил, что в настоящее время США тесно взаимодействуют с европейскими странами, которые тоже обеспокоены проектом. По его словам, нынешний вариант "Северного потока — 2" является "очень проблематичным".
Ранее немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах страны.
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Комментарии1  Ещё 10 источников 
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