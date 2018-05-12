Антироссийские санкции ударили по американским туалетам

Санкционная политика США стала палкой о двух концах: американские компании уже жалуются на проблемы с поставками комплектующих из РФ , рост цен на алюминий нивелирует эффект от заградительных пошлин для металлургов и промышленников, а на подходе еще ответные меры со стороны Москвы . Что теряет американский бизнес в России и почему так рвется на Петербургский форум, разбиралась «Газета.Ru»

Алюминий ушел в отрыв

Главным эффектом от последний волны американских санкций, которые 7 апреля затронули Олега Дерипаску «Русал» и другие подконтрольные ему компании, стал беспрецедентный рост цен на алюминий на мировом рынке. В апреле трехмесячные фьючерсы подорожали на Лондонской бирже металлов (LME) до $2700 за метрическую тонну. Это более чем на 35% больше досанкционного уровня.

«Последствия [санкций] шокировали и напугали отрасль», — признает президент Aluminum Extruders Council Джефф Хендерсон, представляющий интересы крупных потребителей алюминия в США.

По данным исследования WSJ Market Data Group, волатильность цен на алюминий в апреле была самой большой с 1997 года. Учитывая, что «Русал» обеспечивал 6% мирового производства первичного алюминия и 12% потребностей США в этом металле, запрет на любые операции с компанией ударил и по американским промышленникам.

Дорогой алюминий — это не фантазия, а новая реальность для производителей автомобилей, стройматериалов, станков и летательных аппаратов в США, констатирует инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский . Санкции в отношении «Русала» совпали по времени с повышением в США пошлин на ввоз стали (25%) и алюминия (10%), что также повлияло на ситуацию на рынке.

Трамп улучшил условия бизнеса для алюминиевой корпорации Alcoa , но одновременно с этим ухудшил их для Ford, GM, GE Johnson Construction., American Construction и многих других,

констатирует аналитик. А с учетом других факторов, например, снижения спроса на новые автомобили в стране в марте-апреле, заложить рост цен на металлы в стоимость конечной продукции чревато другими рисками: производители конечной продукции из алюминия в итоге рискуют остаться со складами нераспроданной продукции.

Оценить убытки американских потребителей алюминия, по словам Рожанковского, пока сложно — цены на первичный алюминий еще далеки от стабилизации и остаются крайне волатильными. Однако, скажем, 10% от нераспроданного парка автомобилей Ford будут стоить ему около $4 млрд квартальной выручки и $170 млн квартальной чистой прибыли, что по всем меркам много.

Если подсчитать всех производителей, потребляющих алюминий, то можно выйти на круглую цифру потерь порядка $40-50 млрд квартальной выручки, что в годовом выражении составит $160-200 млрд или 1% ВВП США. Учитывая, что сейчас в среднем экономика США растет чуть более чем на 2% в год, это означает, что инициатива президента США Дональда Трампа может ликвидировать половину ожидаемого роста, констатирует эксперт.

Без туалетов и стиральных машин

Одним из явных парадоксов протекционизма Трампа стала ситуация с компанией Whirlpool. В начале года она получила поддержку от властей, которые ввели пошлины на импорт стиральных машин, однако полученный эффект был нивелирован ростом цен на алюминий.

Стоимость акций Whirlpool снизилась на 18% по сравнению с 26 января и составляет в районе $185,97 за бумагу. И это при том, что гигант бытовой техники выиграл от благоприятных налоговых изменений и тарифов на стиральные машины иностранного производства, констатирует WSJ.

Показателен и другой курьезный пример, связанный с компанией другого российского бизнесмена Виктора Вексельберга

Из-за санкций, наложенных на самого Вексельберга, его группу «Ренова» и подконтрольные ей активы, был задержан ремонт туалетов в администрации мемориального вашингтонского парка «Национальная аллея».

Как отмечал The Huffington Post, санкции привели к задержке поставки канализационного насоса и другого оборудования со стороны швейцарской компании Sulzer, 63% которой принадлежало «Ренове».

К 12 апреля «Ренова» сократила долю в Sulzer до 48,8%, чтобы вывести швейцарскую компанию из-под санкций США, и оборудование парку в центре Вашингтона было поставлено на следующий день. Однако из-за задержки поставок нового оборудования сотрудникам офиса какое-то время приходилось пользоваться временным туалетом.

Мы теряем Россию!

Недовольство антироссийскими санкциями испытывают не только покупатели сырья из РФ, но и те американские компании, которые организовывают совместные проекты с российскими партнерами и обустраивают производства на территории РФ. Их озабоченность разделяют и российские компании. Так, например, после того как депутаты Госдумы анонсировали законопроект об ответных мерах на санкции США, предусматривающий ограничение на вывоз их РФ редкоземельных металлов, эксперты тут же заговорили о том, что отразится это в первую очередь на поставках титана для Boeing со стороны «ВСМПО-Ависма»

Сама корпорация заявила, что прекращение поставок для американской компании в этом случае негативно отразится на всей титановой отрасли РФ. И.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров заверил, что уподобляться американскому регулятору и вредить своим же компаниям мы не будем.

Кроме того, у «ВСМПО-Ависма» и Boeing есть совместное российско-американское предприятие в «Титановой долине» в Свердловской области . «Поэтому зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях?» — сказал Мантуров.

Между тем в законопроекте об ответных санкциях предусмотрены в том числе меры по запрету или ограничению ввоза сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям, что также может негативно отразится на деловом сотрудничестве двух стран.

В среднесрочном периоде важно то, что позиции американских компаний в России начнут занимать китайские компании, предупреждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

Аналогичный процесс происходил уже в Судане , который долгое время находится под финансовыми санкциями и где Китай и страны Персидского залива быстро заняли нишу, которая теперь недоступна для США. В свою очередь, ЕС и Китай будут лоббировать защиту своих интересов и бороться с протекционизмом США, развязывая собственные торговые войны, предупреждает эксперт.

Кроме того, санкции будут приводить и уже приводят к дедолларизации: если три года назад доля долларов в расчетах за российский экспорт составляла 81%, то сейчас это уже 70%, отмечает Антонов.

Нельзя сбрасывать со счетов и обещанные государством меры поддержки подсанкционным компаниям, которые потенциально также могут вылиться в новые заградительные пошлины для поддержки своих производителей — теперь уже со стороны России.

У кого что болит

Алюминий не первое свидетельство того, как санкции США бьют по самому американскому бизнесу. В качестве другого примера можно привести компанию Exxon , которая была вынуждена уйти из совместных с российским компаниями проектов в РФ, потеряв на этом $200 млн Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко ранее отмечал, что новые санкции против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

Видимо, бизнес также понимает это и готов предпринять шаги на встречу российским партнерам. Так, в этом году в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — впервые с 2014 года — примет участие посол США в России.

Джон Хантсман анонсировал свое участие в твиттере американского диппредставительства, подчеркнув, что в работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США и это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между странами.

В беседе с Bloomberg Родзянко отметил, что американские власти сами призывают бизнес участвовать в ПМЭФ. «Они говорят, чем более высокопоставленных лиц вы отправите, тем лучше», — сказал Родзянко.

Эксперты не испытывают особых иллюзий по этому поводу.

Факт визита посла на форум демонстрирует, наверное, некий жест, а в остальном не видно никаких предпосылок, чтобы на отношения двух стран что-то повлияло, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Американский бизнес, который имеет интересы в России, доводит до конгресса США свою озабоченность и беспокойство в связи с давлением на их коммерческие интересы. В частности, по некоторой информации, возможно, именно американо-российский бизнес смог отсрочить введение санкций в отношении «Русала». Но в целом атмосфера резко негативная, отмечает Лукьянов.

С другой стороны, это все же возможность обсудить общие проблемы и попытаться наладить диалог.