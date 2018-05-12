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США решили выделить Украине 125 млн долларов на улучшение экономики Донбасса
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США решили выделить Украине 125 млн долларов на улучшение экономики Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украине будет предоставлена дополнительная помощь в размере 125 млн долларов на улучшение экономики Донбасса, сообщили в американском агентстве по международному развитию (USAID).
Предполагается, что эта «дополнительная техническая помощь» будет направлена «на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских громад в регионе, повышение стойкости местной экономики и ускорение ее развития», говорится в сообщении USAID в Facebook.
Объявление о выделении средств будет сделано в ходе совместной пресс-конференции руководителя Бюро Агентства по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла в Киеве Мари Йованович.
Мероприятие состоится в Славянске 15 мая.
Ранее сообщалось о намерении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера посетить Донбасс.
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