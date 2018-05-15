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Цены на бензин в России продолжают лихорадочно расти
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Цены на бензин в России продолжают лихорадочно расти 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Цены на бензин в России в период с 6 по 13 мая продолжили лихорадочно расти, в результате в Москве не осталось бензина дешевле 40 рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.
Так, на минувшей неделе в столице цена топлива марки Аи-92 подскочила на 70 копеек и достигла 40,65 рубля за литр. Аи-95 в Москве за семь дней подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рублей за литр.
В среднем по России цены на Аи-92 хоть и подорожали на 42 копейки, но пока держаться в пределах 39,8 рублей. Аи-95 на российских АЗС подорожал на 40 копеек — до 42,5 рублей. Рост цен наблюдался во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. Наиболее активным он был в Центральном округе, особенно в Воронежской, Костромской и Ярославской областях.
Согласно данным Росстата, потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю апреля выросли на 0,4 процента. Предыдущие две недели цены также росли на 0,4 процента. Эксперты объясняют рост цен тем, что конъюнктура внешних рынков сложилась таким образом, что «в среднем на 5−8 тысяч рублей за тонну выгоднее вывозить бензин на внешние рынки», чем реализовать его внутри страны.
Новости экономики: Ситуация вышла из-под контроля — эксперт о росте цен на бензин
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