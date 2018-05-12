Цены на бензин в России продолжат расти рекордными темпами 

Бензин и «дизель» в России продолжают дорожать. Только за прошлую неделю розничная стоимость бензина в стране выросла на 1%, а дизельного топлива на 0,9%. В сравнении с декабрем прошлого года автомобильное топливо в РФ стало дороже на 2,2 процентных пункта.
При этом не исключается, что цены на топливо в России продолжат повышаться, причем даже опережая инфляцию. Такой прогноз дает ФАС (Федеральная антимонопольная служба), отмечающая, что данный сценарий станет возможным при дальнейшем увеличении стоимости нефти. Отметим, что рост цен на «черное золото» в ближайшие годы прогнозирует большинство зарубежных экспертов в данной отрасли.
Представители ФАС уже подготовили предложение к Минфину относительно введения системы так называемых «плавающих» акцизов, которая сводится к снижению акцизов на топливо при достижении определенных цен на нефть. Данная мера могла бы стабилизировать внутренние цены на бензин и «дизель» в стране, считают в ведомстве.