Бензин в России с 7 по 11 мая подорожал в среднем на 38-40 копеек

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 7 по 11 мая 2018 года в среднем по стране выросли на 40 и 38 копеек — до 39,37 и 42,18 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Центральном федеральном округе — на 47 копеек, до 39,06 рубля за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 51 тыс. 934 рублей за т, что на 4 тыс. 296 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 2 тыс. 565 рублей, до 51 тыс. 635 рублей за т.

Цены на Аи-95 заметнее всего выросли в Северо-Кавказском федеральном округе — на 49 копеек, до 42,32 рубля за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 52 тыс. 915 рублей за т, что на 2 тыс. 897 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 2 тыс. 477 рублей и достигли отметки в 52 тыс. 27 рублей за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 80 рублей, до 52 тыс. 492 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 38 копеек — до отметки 42,21 рубля за л. Наибольший рост также был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — на 52 копеек, до 40,62 рубля за л.