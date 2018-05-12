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Новую украинскую монету посвятили копанию картошки
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В Сети высмеяли украинскую монету, посвященную копанию картошки 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Пользователи Сети раскритиковали Национальный банк Украины (НБУ) за выпуск серебряной коллекционной монеты, посвященной копанию картошки.
На реверсе монеты номиналом 10 гривен, которая выйдет в оборот 22 мая, изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе — куст картофеля.
В Нацбанке Украины заявили, что новая монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере "исконной украинской ценности — земли-кормилицы".
"Влечение и любовь к ней, работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину, символизирующие две фигуры в форме сердца", — отметили в НБУ.
"Очень жду юбилейные монеты "Украинцы на клубнике в Польше" и "Украинцы моют унитазы в Италии". Ну, чтоб, все тренды охватить", — написал в Facebook Денис Гороховский.
"Чем не бренд аграрной сверхдержавы?" — иронично заметил политолог Дмитрий Джангиров.
Юрист Дмитрий Назарец, в свою очередь, увидел в изображении на реверсе монеты "желтого монстра", который поедает "единственное достояние" Украины.
"Нацбанк выпускает новую монету. Собственно это и все, к чему готовят украинцев. Какое будущее? Идите. Копать. Картошку. 1я и единственная реформа", — написала адвокат Елена Лукаш.
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