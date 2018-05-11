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МИД Украины: «Северный поток — 2» поможет ФРГ захватить рынок газа в Европе
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МИД Украины: «Северный поток — 2» поможет ФРГ захватить рынок газа в Европе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» позволит Германии контролировать газовый рынок Европы.
"Позиция (канцлера ФРГ Ангелы — ред.) Меркель не такая категоричная по «Северному потоку-2». Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью", — сказала Зеркаль в эфире украинского "Пятого канала" в пятницу вечером.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.
Разрешение на строительство «Северного потока-2» уже дала Германия. В начале апреля о своем согласии на реализацию проекта заявила Финляндия.
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