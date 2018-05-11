Киев обвинил Меркель в желании узурпировать рынок газа с помощью России 

Заместитель главы украинского МИДа Елена Зеркаль раскритиковала позицию Германии по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
Как заявили в МИД Украины, «позиция госпожи Меркель не такая категоричная», поскольку Ангела Меркель и «ее партнеры по коалиции» заинтересованы в реализации проекта.
«Она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», — приводит слова Зеркаль RT со ссылкой на украинский Пятый канал.
Как заявила Зеркаль, «потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», передает UNN.
Зеркаль считает, что «Северный поток — 2» позволит Берлину контролировать Европу полностью: «Фактически это узурпация и привилегии в Европе».
Напомним, Германия не увидела в «Северном потоке — 2» угрозы роста энергозависимости от России.