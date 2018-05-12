Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»

Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR.

В начале марта Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд , которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.

В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые, как утверждают в организации, "нанесут значительный экологический ущерб" экологии региона.

России и Горное ведомство города Штральзунд в январе дало зеленый свет строительству и эксплуатации газопровода в территориальных водах Германии. В начале апреля о своем согласии заявила Финляндия "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции Дании ) в первом полугодии.