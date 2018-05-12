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Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
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Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе, сообщает немецкий телеканал NDR.
В начале марта Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Германии.
В NABU опасаются, что решение по делу может быть вынесено судом после начала строительных работ, которые, как утверждают в организации, "нанесут значительный экологический ущерб" экологии региона.
Горное ведомство города Штральзунд в январе дало зеленый свет строительству и эксплуатации газопровода в территориальных водах Германии. В начале апреля о своем согласии заявила Финляндия. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Швеции, России и Дании) в первом полугодии.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
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