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МВФ спрогнозировал дальнейшее ухудшение экономической ситуации в Венесуэле
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МВФ спрогнозировал дальнейшее ухудшение экономической ситуации в Венесуэле 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 11 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение экономической ситуации и снижение ВВП в Венесуэле.
В опубликованном в пятницу докладе фонда отмечается, что экономика Венесуэлы сокращается уже пятый год подряд. «Ожидается, что экономика уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014-2017 годах», — говорится в докладе.
МВФ прогнозирует также усиление гуманитарного кризиса в связи с ростом дефицита основных товаров (продуктов питания, предметов личной гигиены, лекарств), крахом системы здравоохранения и высокими показателями преступности. Все это привело к резкому увеличению потока мигрантов в соседние страны.
В целом по Латинской Америке ожидается экономический рост в 2% в 2018 и в 2,8% — в 2019 году. Кроме Венесуэлы, отрицательный прогноз роста в регионе в текущем году имеет только небольшое островное государство Доминика (минус 16,3%), однако уже в 2019 году для нее спрогнозирован рост на 12,2% (у Венесуэлы — падение еще на 6%).
Что касается Мексики, то фонд считает возможным выигрыш для ее экономики от более высокого роста в США, а также в результате увеличения внутреннего спроса. «В краткосрочной перспективе Мексика и регион Карибского бассейна выиграют от более значительного роста в США, но в долгосрочной перспективе неопределенности, вытекающие из политики США, могут омрачить эти перспективы», — отмечается в документе. На это повлияют результаты пересмотра соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, потенциальные последствия налоговой реформы в США и июльские выборы президента в Мексике.
МВФ оценивает рост объема производства Мексики с 2% в 2017 году до 2,3% в 2018 году.
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