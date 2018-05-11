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Минфин объяснил причину снижения отчислений в ПФР из бюджета
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Минфин объяснил причину снижения отчислений в ПФР из бюджета 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Снижение трансфертов в пенсионный фонд из бюджета-2018 связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, передает ТАСС со ссылкой на Минфин России.
«В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда», — сообщило ведомство. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда, отмечает Минфина.
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