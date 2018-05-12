У пенсионеров забирают миллиарды? 

«Минфин отбирает у пенсионеров миллиарды» — эту новость активно обсуждают российские СМИ, ссылаясь на проект поправок в федеральный бюджет на текущий год.
Документ был размещен 10 мая на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как подсчитали журналисты, Минфин предлагает уменьшить траты из бюджета по разделу «Социальная политика» на 53 млрд рублей. В эту сумму входит уменьшение пенсионного обеспечения на 51,5 млрд Но на объем пенсионных выплат это никак не повлияет, утверждает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.
Никита Масленников руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита
«Пару недель назад Пенсионному фонту добавили на покрытие, так сказать, технического дефицита бюджета, поэтому здесь, я думаю, что эти средства уже учтены. И, собственно, фонд получил больше. Поэтому здесь пенсионное обеспечение, если смотреть чистую арифметику, оно, мне кажется, не пострадает и даже получит несколько больше сейчас в этом году. Видимо, чтобы отразить это в проводках по бюджетной статистике, значит, одни статьи увеличили, другие уменьшили. Вы сами посудите, если они получили несколько десятков миллиардов, по-моему, там больше сотни, по одним каналам, то, естественно, логично то, что уже профинансировано, просто снять с других статей. Поэтому здесь пенсионеры не получат какого-либо ущемления. А вот настоящая дискуссия, она начнется по поводу уже необходимой бюджетной поддержки решения о повышении пенсионного возраста. Я думаю, что у нас лето будет такое — в горячих дискуссиях».
В пресс-службе ПФР сообщили, что бюджет фонда в текущем году будет сформирован с использованием переходящих остатков средств 2017 года. Они составили около 234 млрд рублей. Там также напомнили, что расходы фонда на выплату пенсий в этом году увеличатся почти на 99 млрд рублей.