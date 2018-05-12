Ещё
У пенсионеров забирают миллиарды?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У пенсионеров забирают миллиарды? 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Минфин отбирает у пенсионеров миллиарды» — эту новость активно обсуждают российские СМИ, ссылаясь на проект поправок в федеральный бюджет на текущий год.
Документ был размещен 10 мая на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как подсчитали журналисты, Минфин предлагает уменьшить траты из бюджета по разделу «Социальная политика» на 53 млрд рублей. В эту сумму входит уменьшение пенсионного обеспечения на 51,5 млрд Но на объем пенсионных выплат это никак не повлияет, утверждает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.
Никита Масленников руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита
«Пару недель назад Пенсионному фонту добавили на покрытие, так сказать, технического дефицита бюджета, поэтому здесь, я думаю, что эти средства уже учтены. И, собственно, фонд получил больше. Поэтому здесь пенсионное обеспечение, если смотреть чистую арифметику, оно, мне кажется, не пострадает и даже получит несколько больше сейчас в этом году. Видимо, чтобы отразить это в проводках по бюджетной статистике, значит, одни статьи увеличили, другие уменьшили. Вы сами посудите, если они получили несколько десятков миллиардов, по-моему, там больше сотни, по одним каналам, то, естественно, логично то, что уже профинансировано, просто снять с других статей. Поэтому здесь пенсионеры не получат какого-либо ущемления. А вот настоящая дискуссия, она начнется по поводу уже необходимой бюджетной поддержки решения о повышении пенсионного возраста. Я думаю, что у нас лето будет такое — в горячих дискуссиях».
В пресс-службе ПФР сообщили, что бюджет фонда в текущем году будет сформирован с использованием переходящих остатков средств 2017 года. Они составили около 234 млрд рублей. Там также напомнили, что расходы фонда на выплату пенсий в этом году увеличатся почти на 99 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
На Украине заявили, что «Северный поток — 2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе Эксперт оценил решение Гаагского суда по делу украинских компаний против России Турецкий министр назвал дату запуска Трансанатолийского газопровода
Комментарии37  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обманула ООН282
Россия подсчитала затраты на Самойлову335
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»126
Последствия санкций: в Вашингтоне сломалась канализация35
Умер Юрий Киндрат22
Видео
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение