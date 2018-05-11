Минюст не признал решение Гааги по Крыму

Минюст России не признал законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом сообщает ФАН.

"Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска", — заявили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму.