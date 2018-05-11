Ещё
Минюст не признал решение Гааги по Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минюст не признал решение Гааги по Крыму 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минюст России не признал законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом сообщает ФАН.
"Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска", — заявили в российском ведомстве.
Ранее сообщалось, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям.
>> Украине разрешили отбирать имущество РФ по всему миру
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к России из-за утраченных активов в Крыму.
Газета.Ru: последние новости
"Нафтогаз": суд в Гааге обязал Россию компенсировать фирмам Украины потери в Крыму В проект о контрсанкциях включен пункт о поддержке предприятий СМИ: Дворковичу предложили возглавить "Сколково"
Комментарии202
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией285
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»99
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову247
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать267
Расходы на пенсии предложили урезать181
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение