Валютная пара евро/доллар: продавцы защищают зону около 1,1950

В четверг, 10 мая, евро укрепился против доллара, обновив максимум мая на фоне фиксации прибыли от коротких позиций. Драйвером к росту пары стали заседание Банка Англии и инфляционные данные по Штатам, которые не оправдали ожидания рынка. О наиболее важных событиях в сфере экономики рассказывает аналитик компании «Альпари» Владислав Антонов

Обвал фунта положительно сказался на кросс-паре евро/фунт. Банк Англии уменьшил прогнозы на темпы роста и уровень инфляции в Великобритании в текущем и следующем годах. В 2018 году прогноз на индекс ВВП уменьшен с 1,8% до 1,4%, а в 2019 году — с 1,8% до 1,7%.

Индекс потребительских цен в США оказался ниже ожиданий. В ответ на снижение инфляции доходность десятилетних казначейских облигаций упала до уровня 2,95%, ослабив доллар к основным валютам на рынке Forex.

При поддержке союзников в кроссах цена на евро с долларом повышалась до уровня 1,1946. С него она возвращалась обратно к 1,1875 и закрылась на уровне 1,1915.

Между тем текущая ситуация стала неоднозначной после выхода инфляционных данных в США и падения курса фунта после заседания Банка Англии. Для трейдеров, которые при анализе рынка рассматривают несколько сценариев развития событий, выложу свои варианты на канале.

На торгах в Азии доллар демонстрирует смешанную динамику по отношению к основным валютам. На момент написания обзора евро теряет 0,01%. Кроссы с евро находятся в минусе, кроме пары евро/иена. Доходность американских облигаций находится в узком диапазоне. Однозначных выводов сделать нельзя.

В случае возобновления ралли по доллару ко всем основным валютам цена может вернуться к нижней границе восходящего канала. Неплохо также понаблюдать за защитой зоной поддержки 1,1894—1,1900 и объемами. Объемы можно посмотреть только на фьючерсе евро.

Выход цены вниз из восходящего канала укажет на то, что началась новая фаза ослабления единой валюты. Завершение коррекции на максимуме 1,1946 подтвердится при падении курса ниже 1,1875. Также стоит следить за динамикой цен на нефть, так как они будут влиять на сырьевые валюты. А те при сильных колебаниях могут за собой утащить и другие валюты.