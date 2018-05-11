Ещё
Динамика инфляции говорит в пользу сохранения ставки ЦБ, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать

Динамика инфляции говорит в пользу сохранения ставки ЦБ, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 9 минут назад
Фото: Прайм
Инфляция за первую неделю мая осталась на уровне 0.1% девятую неделю подряд. Таким образом, апрельское ослабление курса пока не отразилось на ценах. До следующего заседания ЦБ остается 5 недель, в течение которых в статистике вполне могут появиться первые признаки роста цен. Важной публикацией до предстоящего заседания также будет отчет о динамике инфляционных ожиданий, который уже будет отражать настроения после апрельского ослабления курса.
На этом фоне сохранение ставки на текущих уровнях по итогам июньского заседания остается нашим базовым сценарием.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз": Суд в Гааге обязал РФ компенсировать бизнесу Украины потери в Крыму Польша, Венгрия и Словакия снизили закупки нефти из РФ на 10% с начала года – "Транснефть" Минфин РФ ожидает профицит бюджета РФ в 2018 г на уровне 0,45% ВВП - проект
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200380
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»964
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути186
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»641
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову66
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение