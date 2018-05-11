ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. На ипотечном рынке Ханты-Мансийского автономного округа — Югры наблюдается положительная динамика, объем выданных жилищных кредитов в первом квартале по сравнению с началом прошлого года вырос на 91%, до 14 миллиардов рублей, сообщает в пятницу департамент общественных и внешних связей региона.
"Положительная динамика отмечается на рынке ипотечных кредитов. Так, с января по март текущего года их выдано свыше 6 тысяч на 14 миллиардов рублей, что на 91% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года. По Российской Федерации увеличение спроса на ипотечные кредиты составило 68%", — говорится в сообщении.
Также, по данным правительства ХМАО, за первые четыре месяца текущего года в регионе введено около 90 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует прогнозам, ранее обнародованным в муниципалитетах. Треть новостроек приходится на Нижневартовск, который является лидером по объему жилищного строительства с начала года.