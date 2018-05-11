В суверенных евробондах РФ прошло ралли, — Аналитики ФК «Уралсиб»

Торги долларовым долгом РФ стартовали с уверенного роста котировок, который продолжался на протяжении всей сессии. В среду в РФ был выходной день, и локальные участники отсутствовали на рынке, в то время как котировки суверенных евробондов шли вниз на фоне новых максимумов на рынке нефти. Так что сначала инвесторы были воодушевлены повышением цен на нефть почти до 78 долл. /барр., но во второй половине дня на рынке нефти сформировался понижательный тренд, и цена барреля марки Brent упала ниже 77 долл. /барр., практически вернувшись к уровню утра среды. Впрочем, на настроениях инвесторов это никак не отразилось, поскольку далее поддержку российским бумагам стало оказывать снижение доходностей американских госбумаг, отступивших от уровня 3% годовых. Стоит отметить, что вчера наблюдался спрос на большинстве развивающихся рынков, однако на российском рынке ралли было чересчур сильным. По итогам дня длинные выпуски РФ прибавили почти по 3 п.п. от номинала, а среднесрочные — примерно по 1,5–2 п.п. Таким образом, суверенная кривая РФ вчера опустилась приблизительно на 20 б.п. Пятилетний CDS-спред РФ заметно сузился — на 10 б.п. до 132 б.п., что является минимумом с начала месяца.

В корпоративном сегменте лучшую динамику показали еврооблигации Газпрома

Покупки шли и в корпоративном сегменте, однако, как это часто бывает, были более умеренными. Лучшую динамику продемонстрировали бумаги Газпрома, как одни из наиболее ликвидных на рынке. Выпуски газового монополиста со сроком обращения от десяти лет подорожали примерно на 1 п.п. Остальные представители сектора поднялись в цене в среднем на 0,2 п.п. Среди выпусков госбанков VEBBNK’25 (YTM 5,7%) и субординированный SBERRU’22 (YTM 5,5%) прибавили почти 0,3 п.п. от номинала. Евробонды компаний металлургического сектора мало изменились в цене, исключением стал лишь POGLN’22 (YTM 10,4%), торгующийся с двузначной доходностью: выпуск вчера подорожал на 0,3 п.п. Сегодня утром внешний фон преимущественно благоприятный: доходности UST10 немного снижаются, цены на нефть — выше 77 долл. /барр., американские индексы вчера закрылись ростом.