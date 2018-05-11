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Источники: положенный в основу поправок в бюджет РФ прогноз был подготовлен до санкций
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Источники: положенный в основу поправок в бюджет РФ прогноз был подготовлен до санкций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В поправках в бюджет РФ на 2018 год использовался скорректированный в марте до санкций прогноз Минэкономразвития, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства. Цифры прогноза будут меняться, сообщили агентству двое других источников в финансово-экономическом блоке правительства.
Накануне были опубликованы поправки Минфина в бюджет 2018 года, в которых были скорректированы инфляция до 2,8% с 4%, объем ВВП до 98,234 трлн рублей с 97,462 трлн рублей.
"На основе прогноза, который готовился в марте", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, на основании какого прогноза готовились поправки в бюджет.
ТАСС: последние новости
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