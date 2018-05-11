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Денежный рынок: рублевые ставки наметили траекторию возвращения к отметке 7%, — Аналитики Росбанка
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Денежный рынок: рублевые ставки наметили траекторию возвращения к отметке 7%, — Аналитики Росбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
По мере того как факторы рублевой ликвидности сохранили положительный знак в ходе текущей недели (приток по бюджетному каналу был усилен депозитом в 100 млрд руб. от Минфина), а ЦБ финализировал расчеты по основным инструментам абсорбирования ликвидности, рублевые ставки наметили траекторию возвращения к отметке 7.0%. Последние доступные данные Ruonia o/n (6.49%) в моменте не являются показательными из-за дневного отставания релиза, однако, брокерские котировки после провала до 6.50% вернулись к 6.97% ближе к закрытию сессии.
В сегментах ставок процентных и кросс-валютных свопов ситуация также нормализовалась по итогам четверга по мере улучшения рисковых аппетитов. Вероятно, нервозность была инициирована иранским фактором, однако, высокие цены на нефть вернули аппетит к рублевому риску. На горизонте 1 года котировки ставок кросс-валютных свопов откатились почти на 20 бп (т.е. 35 бп с локального пика 9 мая) до 6.71%, а процентные свопы проследовали на 15 бп, достигнув 7.57%. В результате, базис на сопоставимом горизонте расширился на 5 бп до -85 бп.
Мы полагаем, ситуация продолжит улучшаться в контексте поступательного улучшения геополитического фона. Это позволит перевести акценты с завышенных премий на внутренние фундаментальные факторы, поддерживаемые дорогой нефтью, низкой инфляцией и недооцененными перспективами смягчения процентной политики Банком России в 2-3к’18.
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