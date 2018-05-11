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Во Владивостоке снизились цены на «народную» рыбу
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Во Владивостоке снизились цены на «народную» рыбу
Primpress
37 минут назад
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Фото:
Primpress
Так, килограмм наваги приморцы могут приобрести всего за 50 рублей, сообщает PRIMPRESS.
На сегодняшний день вопрос снижения цен на продукты питания в Приморье остается наиболее актуальным.
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