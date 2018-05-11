Во Владивостоке снизились цены на «народную» рыбу

Так, килограмм наваги приморцы могут приобрести всего за 50 рублей, сообщает PRIMPRESS.

На сегодняшний день вопрос снижения цен на продукты питания в Приморье остается наиболее актуальным.