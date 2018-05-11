Рубль слабеет к доллару и укрепляется к евро на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 13 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,84 рубля, курс евро понизился на 3 копейки, до 73,5 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рост российской валюты в пятницу утром еще может продолжиться, но уже не так сильно, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов

«Во второй половине дня спекулянты, фиксирующие прибыль по купленным рублям, а также фактор предстоящих выходных, могут вызвать небольшое ослабление российской валюты, что сдвинет ее курс ближе к отметке 62 рубля за доллар», — прогнозирует эксперт.

Он напоминает, что накануне рубль заметно укрепился к доллару — более чем на 2%. Основной причиной такого роста, считает аналитик, стала отложенная из-за майских праздников продажа валюты экспортерами. «При этом сверхдорогая нефть психологически давила на держателей валюты, заставляя их еще активнее покупать рубли. Кроме того, прошло коррекционное ослабление доллара к мировым валютам», — добавляет эксперт.

Продуктовый виджет

В пятницу утром нефть немного дешевеет: по данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 77,26 доллара. «Покупатели нервничают, так как боятся попасть под фиксинг (фиксация прибыли через закрытие длинных позиций)», — поясняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов

По его мнению, рубль укрепился на фоне геополитики, но вряд ли его укрепление будет иметь долговременный характер.

«Антироссийские санкции не отменены. ЦБ РФ продолжит для Минфина покупать валюту. Индекс государственных российских облигаций (RGBI) находится в коррекционной фазе. Его значение составляет 142,72. Инвесторы неохотно выкупают ОФЗ, которые они активно продавали 9—10 апреля», — приводит аргументы эксперт.

Так как в четверг по рублевым парам во время открытия образовались гэпы (ценовой разрыв), то цель покупателей — закрыть их в течение двух дней, считает аналитик. «Рост нефтяных котировок выше 78 долларов за баррель увеличит срок закрытия гэпов до четырех дней, снижение — сократит до одного», — предупреждает он.