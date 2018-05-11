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Доллар остается в силе и готов продолжить наступление, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Доллар остается в силе и готов продолжить наступление, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Курс пары евро/доллар отошел от четырехмесячных минимумов — основная рыночная версия гласит, что это произошло из-за отставших от прогнозов данных по американской инфляции. Но похоже, что на самом деле рынок просто устал от долларового ралли и воспользовался шансом на коррекцию в основной валютной паре. Утром в пятницу, 11 мая, пара евро/доллар торгуется по 1,1914 при недельном минимуме 1,1821.
Вполне есть шансы на возобновление укрепления американской валюты, тем более что в последние недели хорошо видно, как резво доллар реагирует на положительные сигналы со стороны статистики. Не все гладко и идеально, конечно, но не совпавшие с ожиданиями данные нельзя назвать плохими — они просто не настолько хороши, как хотелось бы.
Представленная накануне статистика показала, что инфляция в США в апреле поднялась на 0,2% в месячном сопоставлении при ожидании роста на 0,3% м/м. Мартовские данные, в свою очередь, демонстрировали спад на 0,1%. Но инвесторы, похоже, больше внимания обратили на базовый индекс потребительских цен, который расширился на 2,1% г/г при прогнозе роста на 2,2% г/г. В месячном сопоставлении этот индикатор в апреле рос на 0,1% при том, что в марте он поднимался на 0,2%. Основными моментами, стабилизировавшими инфляцию, являлись рост цен на жилье и энергоносители, а другие компоненты тянули индекс вниз.
Это палка о двух концах: слишком сильный рост инфляции ограничит потенциал повышения заработных плат в США, слишком слабый — насторожит Федрезерв и вынудит его осторожнее ужесточать монетарную политику.
При всем при этом доллар смотрится довольно устойчивым. Пока у пары EUR/USD есть шанс закрепиться вблизи 1,1935, промежуточного сопротивления. Следующий важный для покупателей рубеж находится у 1,1965, и до него дотянуться сейчас будет непросто.
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