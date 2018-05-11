Россия получит сверхдоход от нефти и газа

Минфин прогнозирует более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году, до 2,74 трлн рублей, по сравнению с запланированными ранее 527,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

При этом доходы бюджета составят 17,032 трлн рублей против 15,257 трлн рублей, прогнозировавшихся ранее в законе о федеральном бюджете.

В закон о бюджете заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть, будут направляться не на расходы, а в резервы. В соответствии с бюджетным правилом, Минфин направляет на покупку валюты эти дополнительные нефтегазовые доходы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицит федерального бюджета РФ в 1,2% ВВП в 2018 году. При этом в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около $60 млрд по текущему курсу).

Ранее Минэкономразвития на фоне роста цены на нефть предложило повысить базовый прогноз средней цены на Urals до $61,4 за баррель с прежних $43,8 за баррель.